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Не только Шурик: угадайте популярные фильмы Гайдая по одной цитате (тест)

21 ноября 2023 05:28
Не только Шурик: угадайте популярные фильмы Гайдая по одной цитате (тест)

Режиссер работал не только над «Операцией "Ы"» и «Бриллиантовой рукой».

Леонид Гайдай — один из самых известных и популярных советских режиссеров. Большую часть его работ охотно пересматривают до сих пор. Реплики персонажей разошлись на цитаты: настолько они смешные и характерные.

«Иван Васильевич меняет профессию», «Операция "Ы"», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» — их знают все. Но полная фильмография насчитывает около двух десятков фильмов. Вспомнить их смогут только самые преданные поклонники кинематографа времен СССР.

Проверьте, насколько хорошо знаете творчество Леонида Гайдая вы. Пройдите тест и попробуйте узнать персонажей из комедий разных лет по одной цитате. Будет непросто, ведь в заданиях попадется не только Шурик! 100% правильных ответов заработают лишь знатоки.

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Фото: Кадр из фильма «Пес Барбос и необычный кросс» (1961)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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