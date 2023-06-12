Не только сестры от Лидии Федосеевой: как живет забытая дочь Шукшина

Василий Макарович Шукшин известен нам не только своим многогранным творчеством, работами в кино и книгами, но и как человек с непростой судьбой и непростым характером. Многим было очень сложно найти с ним общий язык. Он был вспыльчив, прямолинеен и порой откровенно груб. А особенно, если был нетрезвым. Однако в жизни Василия Макаровича были люди, с которыми он был неизменно добр и даже нежен.

В первую очередь, в его сердце всегда были его дети. Примером тому служит его дочь от брака с Викторией Софроновой — Екатерина.

Какими бы сложными ни были отношения с ее матерью, дочь Василий Макарович любил без памяти. И после развода с Викторией он ни на секунду не забывал и не оставлял дочь. Он общался с ней так часто, как мог. А когда не мог, то писал ей длинные нежные письма.

И, надо сказать, Екатерина отвечала на любовь отца взаимностью. Более того, он для нее был своего рода кумиром: до такой степени, что она долго не решалась читать его книги и смотреть фильмы. Боялась — вдруг не поймет, вдруг не понравится.

Сейчас Екатерина счастлива замужем. Она занимается переводами и ведет тихую и спокойную жизнь, при этом совершенно не ищет публичности.