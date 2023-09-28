Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только Проклова: среди «жертв» Табакова была еще одна известная актриса

Не только Проклова: среди «жертв» Табакова была еще одна известная актриса

28 сентября 2023 15:00
Не только Проклова: среди «жертв» Табакова была еще одна известная актриса

Звезда поделилась жуткой историей.

Елена Проклова нашла в себе смелость заявить о домогательствах со стороны Олега Табакова. Звезда советского кино первой заговорила о непристойном поведении режиссера, но это вовсе не значит, что она была единственной его «жертвой».

Среди пострадавших от выходок мастера оказалась еще одна известная актриса. Елена Антоненко также училась у Табакова. Она заявила, что постановщик действительно домогался маленьких девочек и в качестве примера привела свою историю.

В беседе с «Комсомольской правдой» артистка рассказала, что при поступлении во МХАТ услышала от Олега Павловича шокирующую просьбу. Он хотел, чтобы абитуриентка показала ему свою грудь.

«Я ничего делать не буду, просто покажи», — пообещал Табаков.

По уверению знаменитости, те, кто были готовы на все ради карьеры, шли на уступки, соглашаясь удовлетворять фантазии влиятельного мужчины. Если же находились отчаянные бунтарки, то с легкой руки кинодела их путь в профессии заканчивался, едва успев начаться.

Не только Проклова: среди «жертв» Табакова была еще одна известная актриса
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Нежданно-негаданно" (1982)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше