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Не только Проклова: актриса ошаршила грязной правдой о Табакове

8 августа 2022 15:40
Не только Проклова: актриса ошаршила грязной правдой о Табакове

Режиссера вновь обвинили в домогательствах.

Прошлой весной интимные откровения Елены Прокловой возымели эффект разорвавшейся бомбы. Она заявила, что еще в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам известного актера и режиссера. Имени обидчика она не называла, но поклонникам хватило ее данных, чтобы сопоставить, что Проклова имела в виду Олега Табакова.

На Елену обрушилась волна гнева от фанатов мэра, удивленных, что на признания она решилась только после его смерти, когда он уже не мог опровергнуть ее слова. Но выяснилось, что от Табакова пострадала не только Проклова. Актриса Елена Антоненко ошарашила грязной правдой о режиссере. В прошлом она училась у него на курсе, и в ответ на провокационные намеки отреагировала отказом. Антоненко уверена, что за это она поплатилась карьерой. Кроме того, по ее словам, она часто становилась свидетельницей флирта Табакова с юными студентками.

«Это был не единичный случай, когда Табаков домогался молоденьких девочек. Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое», — цитирует актрису портал «Комсомольская правда».

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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