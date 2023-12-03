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Не только Поргина: у Караченцова была вторая жена — очень хорошенькая балерина (фото)

3 декабря 2023 09:45
Не только Поргина: у Караченцова была вторая жена — очень хорошенькая балерина (фото)

Тайный роман продолжался долгие годы.

Николай Караченцов и Людмила Поргина прожили в браке 43 года. Артисты воспитали сына Андрея, двоих внуков и внучку и считались одной из самых крепких пар отечественного кино. Однако в течение многих лет звезда экрана был влюблен с балерину Елену Дмитриеву, о чем не знали даже его самые близкие друзья.

Как оказалось, Караченцов и Дмитриева познакомились, когда ей было всего лишь 18 лет. Актер тут же влюбился в новую знакомую, а она не смогла отказать его ухаживаниям. В итоге звезда экрана искал любую возможность, чтобы приехать в Ленинград, где жила его возлюбленная, и осыпал ее подарками.

Но спустя несколько лет тайных встреч Елена решила разорвать связь. Она объявила актеру, что уходит от него, а после — вышла замуж за своего коллегу Андрея Яковлева. Но этот союз продержался всего лишь несколько месяцев. Такая же судьба ждала и другие романы балерины: или Караченцов вновь появлялся в ее жизни, или она сама понимала, что не готова делить жизнь с кем-то другим.

Чтобы окончательно порвать с артистом в 90-е Дмитриева решает переехать во Францию. Там она выходит замуж за местного бизнесмена, но спустя два года принимает решение развестись. И именно в Париже она узнает, что ее возлюбленный попал в страшное ДТП.

Не только Поргина: у Караченцова была вторая жена — очень хорошенькая балерина (фото)

О романе же балерина решила рассказать только в 2018 году. Она откровенно призналась во всем в студии шоу Андрея Малахова. Но даже самые близкие артиста не смогли поверить в эту историю, ведь Караченцов никогда не давал никаких поводов усомниться в своей верности.

Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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