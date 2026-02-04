Скоро в прокате «Пропасть» 1
Главная потеря «Игры престолов»: какими Старки были в книгах — и какими стали в сериале

4 февраля 2026 12:48
«Игра престолов»

В книгах Джорджа Мартина Старки — не просто жертвы политики, а носители древней силы, которую «Игра престолов» почти полностью вырезала.

В сериале «Игра престолов» дом Старков подан как моральный центр истории: долг, честь, потери и политические ошибки. Но в книгах Джорджа Мартина эта семья куда сложнее. За внешней строгостью скрывается важная часть истории, которую кинокартина почти не стала развивать, — врождённая магия Старков.

Черта дома Старков, о которой сериал умолчал

В «Песни льда и огня» все дети Неда Старка обладают способностью к варгингу — умению входить в сознание животных. Их лютоволки не просто символ дома, а часть личности каждого из героев. Эта связь пробуждается вместе с возвращением магии в мир и напрямую влияет на судьбы Старков.

Сериал оставил этот мотив лишь намёками, сосредоточившись на политике и войне за власть.

Бран — не исключение, а правило

В «Игре престолов» варгом показан только Бран. В книгах же он лишь самый развитый из Старков. Его связь с Лето настолько глубока, что мальчик и волк временами ощущаются как единое существо. Кроме животных, Бран способен входить в сознание людей и даже чардрев.

Джон, Арья и Робб: утраченные линии

Джон Сноу с ранних книг видит волчьи сны и, вероятно, в момент смерти входит в разум Призрака. Арья регулярно «становится» Нимерией во снах, даже находясь за морем. Робб Старк теряет связь с Серым Ветром — и именно это в книгах подчёркивает его путь к гибели. Сериал все эти линии либо убрал, либо свёл к минимуму.

В книгах Старки — не просто жертвы интриг. Они часть древней магии Севера, связанной с природой и памятью мира. Убрав эту составляющую, сериал превратил их историю в череду трагических ошибок, лишив глубины, которая была заложена изначально, пишет дзен-канал Мир комиксов и кино.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Анна Адамайтес
2 комментария
