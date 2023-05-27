Не только Пересильд: что больше всего поразило иностранца в «Вызове»

Пока соотечественники спорят о том, нужна ли Юлия Пересильд фильму «Вызов», можно ли было обойтись без нее на МКС, или все же актриса стала настоящим бриллиантом, украсившим киноленту, иностранцы смотрят гораздо глубже.

Оказывается, игрой Пересильд и ее участием в фильме впечатлялись только русские. Иностранцев же увлекло и поразило совсем другое. Пока россияне критиковали съемки в открытом космосе, иностранцы раскрывали рты от восторга, что кто-то снял кино не на Земле.

Зрителя из Голландии удивил и заинтересовал момент подготовки космонавтов к взлету, как это происходит, какая нечеловеческая физическая подготовка и воля нужны для полета в космос.

Удивила иностранца и операторская работа, навыки всей съемочной группы, а не только отдельно взятой актрисы. Мужчина отметил их умение взять себя в руки и быть профессионалами в нетипичной для землянина ситуации. Об этом рассказал автор в Дзен-канале «Голландец в России ».