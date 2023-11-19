Не только «Оливье» и холодец: эти простые блюда помогут вновь почувствовать дух советского Нового года

Многие семьи на праздничный стол ставят одно и то же.

Это сейчас модно экспериментировать и каждый год на новогоднем застолье дегустировать разные новые блюда. Кто-то вообще отказался от плотного ночного ужина в пользу легкого фуршета с бокалом игристого.

Раньше «столпами» Нового года были определенные угощения. И что уж кривить душой, если сейчас взрослым людям не хватает праздничного «духа», то они готовят «Оливье», холодец и еще пару блюд, которые возвращают во времена счастливого советского детства.

Основой новогоднего застолья в СССР всегда было горячее. Готовили и курицу, и утку, и гуся, и даже целый поросенок иногда появлялся на столе у деревенских или особо зажиточных.

На закуску подавали бутерброды со шпротами в семьях среднестатистических. В семьях, которые копили к празднику, бутерброды были всегда с икрой. Вообще, на новогодний стол советские граждане денег не жалели и готовили все лучшее сразу.

Гвоздем программы часто был салат «Мимоза». Он очень удачно соседствовал с мясно-колбасным «Оливье» и дополнял праздничный стол. Разумеется, все мы также помним реплику Ипполита «Какая все-таки гадость эта ваша заливная рыба». Заливное было обязательным атрибутом новогодней ночи в любой советской семье.