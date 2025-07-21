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Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией

21 июля 2025 21:01
Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией

Вольная адаптация поэмы Гомера среди них, кстати, тоже есть.

Мы привыкли считать, что всевозможные легенды и мифы стары как мир, но не забывают о них ни в школьной программе, ни в современном искусстве — а значит, их актуальность все-таки сохраняется и по сей день, продолжая вдохновлять самых разных артистов.

Это доказывает не только грядущая эпичная драма Кристофера Нолана «Одиссея», в основу сюжета которой ляжет одноименная поэма Гомера, но и множество других уже существующих фильмов, о мифологическим подтексте которых вы, возможно, и не догадывались.

«Маяк» (2019)

Черно-белый хоррор Роберта Эггерса рассказывает историю двух смотрителей маяка на удаленном от суши острова, из-за чего оба впоследствии начинают сходить с ума.

В фильме два момента становятся своеобразной отсылкой к греческой мифологии: в первом герои Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона вступают в борьбу, в которой первый предстает особенно пугающим; во втором, который становится заключительной сценой картины, героя Паттинсона живьем поедают чайки.

Эти сцены стали отсылками к образам древнегреческих богов Протея, способного перевоплощаться в любое другое существо, и Прометея — титана, к которому каждый день прилетал орел и клевал его печень.

«Убийство священного оленя» (2017)

Кадр из фильма «Убийство священного оленя»

Название сюрреалистичной картины Йоргоса Лантимоса отсылает к древнегреческому мифу об Ифигении, которую ее отец Агамемнон должен принести в жертву за то, что та убила оленя, принадлежавшего богине Диане.

Похожий сюжет переносится в современность, где доктор Стивен Мерфи теряет своего пациента во время операции, а через несколько лет знакомится с сыном погибшего Мартином — однако у последнего, который винит Стивена в смерти отца, есть план, согласно которому кто-то из семьи доктора точно должен умереть.

«Мулен Руж» (2001)

Мало кто мог себе представить, что музыкальная драма База Лурмана частично вдохновлена древнегреческой трагедией, но любителям истории фильм точно напомнит миф об Орфее и Эвридике. Как и Орфей, Кристиан в «Мулен Руж» — поэт и музыкант, который влюбляется в женщину уникальной красоты и грации, а та, в свою очередь, проживает свои последние годы в предсказаниях скорого несчастья.

Хотя в конечном итоге картина Лурмана объединяет в себе множество культурных отсылок и образов, древнегреческий миф тут тоже имел место быть — хотя и в немного измененной интерпретации.

«О, где же ты, брат?» (2000)

Кадр из фильма «О, где же ты, брат?»

Хотя многие долгое время полагали, что Кристофер Нолан станет первопроходцем с адаптацией «Одиссеи», перенести сюжет эпичной поэмы на экран братьям Коэн удалось задолго до своего коллеги.

В целом, однако, «О, где же ты, брат?» нельзя считать стопроцентной экранизацией «Одиссеи», но многие элементы произведения в фильме действительно есть — имя главного героя Улисс (что является римской версией имени Одиссей), пророчества, образы сирен и само эпичное путешествие героя и его подельников домой.

«2001 год: Космическая одиссея» (1968)

Неспроста фильм, как и оригинальный роман Артура Кларка, отсылает к древнегреческим сюжетам даже в своем названии — как и в случае с Одиссеем, космонавту Дейву Баумену предстоит эпичное путешествие по космическим просторам, в ходе которого ему откроются всевозможные тайны вселенной.

В «Космической одиссее» древнегреческие боги тоже присутствуют, хотя и приобретают другой вид — даже основная экспедиция ставит своей целью посещение Юпитера, римского эквивалента бога всех богов Зевса.

Кстати, «О, где же ты брат?» по-прежнему считается одним из лучших фильмов 2000-х годов — о нем и других культовых картинах того времени мы рассказали в этой подборке.

Фото: Кадры из фильмов «Убийство священного оленя» (2017), «Мулен Руж» (2001), «О, где же ты, брат?» (2000), «2001 год: Космическая одиссея» (1968)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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