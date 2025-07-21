Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией

Мы привыкли считать, что всевозможные легенды и мифы стары как мир, но не забывают о них ни в школьной программе, ни в современном искусстве — а значит, их актуальность все-таки сохраняется и по сей день, продолжая вдохновлять самых разных артистов.

Это доказывает не только грядущая эпичная драма Кристофера Нолана «Одиссея», в основу сюжета которой ляжет одноименная поэма Гомера, но и множество других уже существующих фильмов, о мифологическим подтексте которых вы, возможно, и не догадывались.

Черно-белый хоррор Роберта Эггерса рассказывает историю двух смотрителей маяка на удаленном от суши острова, из-за чего оба впоследствии начинают сходить с ума.

В фильме два момента становятся своеобразной отсылкой к греческой мифологии: в первом герои Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона вступают в борьбу, в которой первый предстает особенно пугающим; во втором, который становится заключительной сценой картины, героя Паттинсона живьем поедают чайки.

Эти сцены стали отсылками к образам древнегреческих богов Протея, способного перевоплощаться в любое другое существо, и Прометея — титана, к которому каждый день прилетал орел и клевал его печень.

Название сюрреалистичной картины Йоргоса Лантимоса отсылает к древнегреческому мифу об Ифигении, которую ее отец Агамемнон должен принести в жертву за то, что та убила оленя, принадлежавшего богине Диане.

Похожий сюжет переносится в современность, где доктор Стивен Мерфи теряет своего пациента во время операции, а через несколько лет знакомится с сыном погибшего Мартином — однако у последнего, который винит Стивена в смерти отца, есть план, согласно которому кто-то из семьи доктора точно должен умереть.

Мало кто мог себе представить, что музыкальная драма База Лурмана частично вдохновлена древнегреческой трагедией, но любителям истории фильм точно напомнит миф об Орфее и Эвридике. Как и Орфей, Кристиан в «Мулен Руж» — поэт и музыкант, который влюбляется в женщину уникальной красоты и грации, а та, в свою очередь, проживает свои последние годы в предсказаниях скорого несчастья.

Хотя в конечном итоге картина Лурмана объединяет в себе множество культурных отсылок и образов, древнегреческий миф тут тоже имел место быть — хотя и в немного измененной интерпретации.

Хотя многие долгое время полагали, что Кристофер Нолан станет первопроходцем с адаптацией «Одиссеи», перенести сюжет эпичной поэмы на экран братьям Коэн удалось задолго до своего коллеги.

В целом, однако, «О, где же ты, брат?» нельзя считать стопроцентной экранизацией «Одиссеи», но многие элементы произведения в фильме действительно есть — имя главного героя Улисс (что является римской версией имени Одиссей), пророчества, образы сирен и само эпичное путешествие героя и его подельников домой.

Неспроста фильм, как и оригинальный роман Артура Кларка, отсылает к древнегреческим сюжетам даже в своем названии — как и в случае с Одиссеем, космонавту Дейву Баумену предстоит эпичное путешествие по космическим просторам, в ходе которого ему откроются всевозможные тайны вселенной.

В «Космической одиссее» древнегреческие боги тоже присутствуют, хотя и приобретают другой вид — даже основная экспедиция ставит своей целью посещение Юпитера, римского эквивалента бога всех богов Зевса.

Кстати, «О, где же ты брат?» по-прежнему считается одним из лучших фильмов 2000-х годов — о нем и других культовых картинах того времени мы рассказали в этой подборке.