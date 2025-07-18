Не только Нина из «Кавказской пленницы»: угадайте 5 советских фильмов по кадрам с героями-спортсменами (тест)

В советском кино большое место отводилось спорту — то комичному, то трогательному, а иногда и вовсе неожиданному. Герои бегали, плавали, играли в футбол и даже осваивали «экзотические» виды спорта.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти культовые спортивные сцены. Вам предстоит узнать фильмы по кадрам, где герои активно двигаются, соревнуются или просто пытаются держать себя в форме — часто с забавными последствиями.

Не переживайте, если какие-то моменты покажутся сложными — даже заядлые киноманы иногда путают эти эпизоды. Главное — настроиться на волну ностальгии и получить удовольствие от игры. На старт, внимание, марш!

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