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Киноафиша Статьи Не только Нина из «Кавказской пленницы»: угадайте 5 советских фильмов по кадрам с героями-спортсменами (тест)

Не только Нина из «Кавказской пленницы»: угадайте 5 советских фильмов по кадрам с героями-спортсменами (тест)

18 июля 2025 16:11
Не только Нина из «Кавказской пленницы»: угадайте 5 советских фильмов по кадрам с героями-спортсменами (тест)

Любители классики наверняка с легкостью наберут хотя бы 4/5.

В советском кино большое место отводилось спорту — то комичному, то трогательному, а иногда и вовсе неожиданному. Герои бегали, плавали, играли в футбол и даже осваивали «экзотические» виды спорта.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти культовые спортивные сцены. Вам предстоит узнать фильмы по кадрам, где герои активно двигаются, соревнуются или просто пытаются держать себя в форме — часто с забавными последствиями.

Не переживайте, если какие-то моменты покажутся сложными — даже заядлые киноманы иногда путают эти эпизоды. Главное — настроиться на волну ностальгии и получить удовольствие от игры. На старт, внимание, марш!

Ранее мы писали: Киноребус для выросших в СССР: угадайте, какие 5 фильмов зашифрованы на картинках (тест)

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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