Не только Нагиев: названы самые красивые артисты российского шоу-бизнеса

Ежегодно составляются списки наиболее привлекательных звезд. Одни поклонники могут не соглашаться с этими результатами, а другие — всецело их поддерживают. Но, оказалось, своеобразные рейтинги есть даже у представителей шоу-бизнеса.

Самая известная «холостячка» Ольга Бузова выделила наиболее красивых артистов. Она подчеркнула, что не ориентируется на внешние данные мужчин. Куда важнее для певицы внутренняя красота. При этом Бузова призналась, что для нее принципиален интеллект представителя сильного пола, а также его приятный аромат.

В топ-3 от Бузовой вошли Дмитрий Нагиев и два популярных актера. Артистка выделила Станислава Бондаренко и Павла Прилучного.

Кроме того, звезда порассуждала и на тему мужского антирейтинга. В этот список она внесла Алексея Панина, Басту и Эльдара Джарахова. Насчет двух последних исполнителей Бузова поспешила уточнить в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром», что не считает их некрасивыми, однако они не в ее вкусе.