Не только Меган: всплыла неприглядная правда о роли Дианы во вражде Гарри и Уильяма

Последние годы отношения между принцами Гарри и Уильямом становятся все напряженнее. Как уверены некоторые эксперты, они уже никогда не смогут вновь стать так же близки, как в молодости. При этом некоторые винят в этом не только Меган Маркл, но и принцессу Диану.

Как рассказал королевский биограф Джеймс Паттерсон, который занят подготовкой книги «Диана, Уильям и Гарри: душераздирающая история принцессы и матери», с самого раннего детства принцесса Диана старалась сгладить все конфликты между своими детьми. Она сразу поняла, какие у мальчиков разные характеры, поэтому делала все, чтобы их общение не прекратилось и они не отдалились друг от друга.

Однако такая забота сыграла с ней злую шутку. После смерти матери за принцем Уильямом и принцем Гарри больше никто не следил. И без постоянной опеки и помощи их отношения дали трещину. А свадьба младшего брата и его переезд в США стали последней каплей.

Паттерсон уверен, что именно воспитание принцессы Дианы стало одной из причин, почему конфликт между братьями начал развиваться. И только заботливый взрослый сможет исправить ситуацию.

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