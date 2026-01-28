Оповещения от Киноафиши
Не только «Маша» собирает по 300 млн: эти серии «Синего трактора» дико популярны за границей

Не только «Маша» собирает по 300 млн: эти серии «Синего трактора» дико популярны за границей

28 января 2026 10:52
Не только «Маша» собирает по 300 млн: эти серии «Синего трактора» дико популярны за границей

Хотя идут по 2-5 минут.

Когда заходит речь о российском контенте, покорившем мир, все сразу вспоминают «Машу и Медведя». Но без подобного хайпа завоевывает миллиарды фанатов другой, не менее удивительный феномен — «Синий трактор».

Яркий, беззаботный мультгерой уже не просто радует детей на постсоветском пространстве — он уверенно прокладывает себе дорогу в США, Индию и Бразилию, доказывая, что универсальный детский контент не знает границ.

Согласно статистике, 76% аудитории мультфильма по-прежнему сосредоточено в России и странах СНГ. Однако оставшиеся 24% — это уже серьёзное заявление на мировой арене: 11% просмотров приходятся на Индию, 6% — на США, 4% — на Бразилию и 3% — на Мексику. Цифры красноречиво говорят: простой трактор, поющий развивашки, нашёл отклик в сердцах детей по все стороны океана.

Не только «Маша» собирает по 300 млн: эти серии «Синего трактора» дико популярны за границей

Секрет его международного успеха — в безупречно простой формуле. В отличие от многослойного «Маши и Медведя», который часто играет на двухуровневом юморе, «Синий трактор» остаётся стопроцентно продуктом для самых маленьких.

Минимум диалогов, максимум действия, яркая анимация, запоминающиеся мелодии и добрые, безопасные сюжеты о помощи и дружбе. Мультсериал дублирован на шесть языков: английский, испанский, немецкий, китайский, арабский и русский. Причём китайское направление курируется особенно тщательно — продакшен сам контролирует процесс, избегая передачи прав сторонним студиям.

Отдельное доказательство популярности — цифры на YouTube. Ролики с Синим трактором собирают сотни миллионов просмотров: «РАЗВИВАЙКА» — 364 млн, «Насекомые» — 352 млн, «ПО ПОЛЯМ» — 283 млн. Длина серий при этом короткая, самый популярный эпизод длится всего 2 минуты.

Фото: Кадры из сериалов «Маша и Медведь», «Синий трактор»
