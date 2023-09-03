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Не только Марианна и Анастасия: у Вертинского была еще одна «дочь» (фото)

3 сентября 2023 15:00
Не только Марианна и Анастасия: у Вертинского была еще одна «дочь» (фото)

Наследницы легенды эстрады раскрыли всю правду.

Александр Вертинский дважды становился отцом. Со второй женой Лидией они воспитали Анастасию и Марианну, которые в итоге стали прославленными актрисами. Однако, как оказалось, у прославленного шансонье была еще одна «дочь».

Как рассказала Анастасия в шоу «Док-Ток», Лидию, которая стала его женой в 19 лет, он считал еще одной своей наследницей. Артистка и художница, она занималась не только воспитанием их дочек, но и учебой. И регулярно рассказывала мужу, чем живет ее поколение и что именно происходит в ее университете.

«Она никогда не была такой, знаете, мамой. Мама была таким третьим ребенком в семье, только, в отличие от нас с Машей, ей разрешали все», — призналась Вертинская.

При этом Лидия была большой поклонницей творчества своего мужа. Она очень ревностно реагировала на критику музыканта и всегда готова была отстаивать честь близких.

Не только Марианна и Анастасия: у Вертинского была еще одна «дочь» (фото)
Фото: Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал» (1961), кадр из фильма «Алые паруса» (1961), кадр из фильма «Город мастеров» (1965)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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