Не только Марианна и Анастасия: у Вертинского была еще одна «дочь» (фото)

Александр Вертинский дважды становился отцом. Со второй женой Лидией они воспитали Анастасию и Марианну, которые в итоге стали прославленными актрисами. Однако, как оказалось, у прославленного шансонье была еще одна «дочь».

Как рассказала Анастасия в шоу «Док-Ток», Лидию, которая стала его женой в 19 лет, он считал еще одной своей наследницей. Артистка и художница, она занималась не только воспитанием их дочек, но и учебой. И регулярно рассказывала мужу, чем живет ее поколение и что именно происходит в ее университете.

«Она никогда не была такой, знаете, мамой. Мама была таким третьим ребенком в семье, только, в отличие от нас с Машей, ей разрешали все», — призналась Вертинская.

При этом Лидия была большой поклонницей творчества своего мужа. Она очень ревностно реагировала на критику музыканта и всегда готова была отстаивать честь близких.