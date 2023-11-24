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Не только Лида: в этом фильме вы впервые увидели Селезневу, но не поняли этого

24 ноября 2023 14:45
Не только Лида: в этом фильме вы впервые увидели Селезневу, но не поняли этого

Карьера актрисы началась в совсем юном возрасте.

Наталья Селезнева прославилась на всю страну, когда приняла участие в комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». После этого любовь публики к артистке только росла, однако мало кто знает, что творческий путь артистка начала значительно раньше.

Так, в семь лет она впервые появилась на больших экранах. Девочка стала главной героиней фильма «Алеша Птицын вырабатывает характер» Анатолия Граника. Девочка настолько понравилась и публике, и режиссеру, что спустя три года вновь снялась в кино: Селезнева исполнила роль Кати Пастушковой в фильме «Девочка и крокодил».

Одновременно с этим появлялась Селезнева и на театральной сцене. Ее дебют состоялся в Театре Советской армии, где она приняла участие в нескольких постановках.

И долгое время зрители не догадывались, что улыбчивая девочка — это та самая студентка Лида из любимой комедии. Но со временем внимательным зрителям удалось понять, кого именно они видят на экранах.

Не только Лида: в этом фильме вы впервые увидели Селезневу, но не поняли этого
Фото: Кадры из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Алёша Птицын вырабатывает характер» (1953)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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