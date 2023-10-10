Не только израильтяне и русские: гражданами какой страны оказались Пугачева с двойняшками

Алла Пугачева с семьей уже второй год предпочитает жить за границей. Звезда с мужем и двумя детьми обосновалась в Израиле, где успела заблаговременно получить гражданство. Но это далеко не единственная страна, куда может направиться певица.

Синий паспорт Алла Борисовна оформила еще в 2021 году. Знаменитость никогда не уточняла, планировала ли еще тогда перебираться за рубеж. Возможностей у Пугачевой было достаточно. Для себя и детей она успела сделать гражданство в одной из европейских стран. Документ позволяет артистке поселиться в любом из двадцати семи государств ЕС.

Купив особняк на Кипре за два миллиона евро, Примадонна с семьей получила право стать гражданкой страны. Это значит, что Гарри и Лиза вместе с мамой могут перебраться из Израиля в Германию, Францию и многие другие европейские страны. Остается только выбрать место по душе.