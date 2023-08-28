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Не только измена жене: дочь предала огласке подлость Юрия Яковлева

28 августа 2023 21:00
Не только измена жене: дочь предала огласке подлость Юрия Яковлева

Держала обиду на отца буквально с рождения.

Легендарного актера Юрия Яковлева обожали миллионы советских зрителей, а вот родная дочь с самого детства затаила на отца обиду. Алена Яковлева рассказывает, что в ее жизни артист присутствовал крайне редко. Воспитанием девочки занималась только мать Кира Мачульская, а отец оставил малышку еще до рождения.

Яковлев славился не только своим талантом, но и любвеобильностью. Будучи в браке, во время съемок в «Дамах и гусарах» он встретил юную коллегу Екатерину Райкину. Ситуация стала предельно сложной, когда обе женщины забеременели одна за другой. Хотя Кира ждала ребенка первой, она не стала закатывать сцен и спокойно выставила мужа за дверь вместе с чемоданами.

Алена в детстве практически не видела отца, в отличие от ее брата Алексея, которого родила Райкина. Много лет она не могла простить Яковлева, который оставил не только супругу, но и еще не рожденную дочку. Лишь спустя много лет она нашла в себе силы отпустить обиду и даже наладила отношения со сводным братом.

Фото: unsplash.com, кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» 1975
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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