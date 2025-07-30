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«Не только из-за желания остановить»: психиатр объяснил, почему Ки Хун вернулся в «Игру в кальмара» — есть особая причина

30 июля 2025 20:32
«Не только из-за желания остановить»: психиатр объяснил, почему Ки Хун вернулся в «Игру в кальмара» — есть особая причина

Заодно разобрали, почему участники продолжали голосовать за продолжение испытаний.

Второй и третий сезоны «Игры в кальмара» оставили зрителей с вопросом: зачем Ки Хун, уже выигравший и вырвавшийся из этого ада, добровольно возвращается в игру? Казалось бы, после пережитого ужаса любой нормальный человек бежал бы подальше.

Но герой не просто возвращается — он делает это с миссией. Что это: благородный порыв или зависимость от адреналина, который он уже не может игнорировать?

А еще интереснее другой аспект: стали бы обычные люди в реальной жизни вести себя так же? Уже после первых смертей, понимая, что ставки — жизнь, многие участники продолжают играть.

Это кажется нелогичным, но так ли это далеко от реальности? Чтобы разобраться, мы поговорили с Алексеем Казанцевым, врачом-психиатром.

Адреналиновая ловушка: почему невозможно просто уйти?

Ки Хун — классический пример так называемого «адреналинового наркомана». Он прошел через невероятный стресс, вышел победителем, но обычная жизнь после игры кажется ему пресной.

«У него нет крепких социальных связей: ни семьи, ни близких отношений. Он возвращается не только из-за желания остановить игру, но и потому, что уже не может жить без этого драйва. Он уже живет в этой реальности», — объясняет Казанцев.

«Не только из-за желания остановить»: психиатр объяснил, почему Ки Хун вернулся в «Игру в кальмара» — есть особая причина

«Со мной этого не случится»: почему люди игнорируют смертельную опасность?

Уже после первых смертей участники могли бы просто отказаться от игры — но они продолжают. Верит ли каждый, что именно он выживет, или просто не осознает риски?

«В реальной жизни так было бы не всегда, но люди действительно склонны верить, что плохое случится с кем угодно, только не с ними. Мы так относимся и к болезням, и к зависимостям: "Я-то точно не попаду в эту статистику".

Даже зная о рисках, человек надеется: "Авось пронесет". Память устроена коварно — мы забываем плохое и помним хорошее», — говорит психиатр.

«Не только из-за желания остановить»: психиатр объяснил, почему Ки Хун вернулся в «Игру в кальмара» — есть особая причина

А что в реальности?

Могла ли такая игра существовать на самом деле? Скорее нет — но механизмы, которые заставляют людей рисковать, очень даже реальны.

«Люди идут на смертельные авантюры не только из-за денег. Кто-то ищет острых ощущений, кто-то не видит другого выхода. Но главное — никто до конца не верит, что умрет.

Даже зная статистику, человек думает: "Я особенный". Это и делает подобные игры такими пугающе правдоподобными», — резюмирует эксперт.

«Не только из-за желания остановить»: психиатр объяснил, почему Ки Хун вернулся в «Игру в кальмара» — есть особая причина

Вывод

Ки Хун вернулся, потому что игра стала его новой реальностью. А обычные люди? Они и в жизни часто делают выбор, который со стороны кажется безумием — просто потому, что верят: «со мной-то всё будет иначе».

Ранее мы писали: Начали смотреть «Район Сочхо» со звездой «Игры в кальмара»? Сохраняйте даты выхода серий — не пропустите скорый финал

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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