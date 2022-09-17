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Не только Хюррем: этих двух женщин всем сердцем любил Сулейман

17 сентября 2022 17:45
Не только Хюррем: этих двух женщин всем сердцем любил Сулейман

Они сыграли ключевую роль в жизни султана.

Любовь султана Сулеймана и его жены Хюррем осталась в веках, но было еще две женщины, которых повелитель любил больше всего на свете.

Сулейман невероятно чтил свою Валиде. В сериале «Великолепный век» показано, что у султана были непростые отношения с матерью.

Но в реальности мама и сын были куда ближе – повелитель восхищался своей родительницей и как матерью, и как женщиной.

Сулейман любил свою дочь Михримах, которую ему родила Хюррем. Михримах была не единственной дочерью повелителя, но самой близкой к нему. В сериале Сулейман однажды спросил Хюррем, почему больше всего он любит именно Михримах. Ответом было то, что она очень похожа на свою мать. И сериал в этом недалеко ушел от исторической правды.

Фото: Кадры из сериала "Великолепный век" (2011-2014)
Алла Новикова
Алла Новикова
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