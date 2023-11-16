Не только Хабенский и Пересильд: эти российские артисты были признаны лучшими в 2023 году

Отечественный кинематограф год от года становится только популярнее. Зрители не пропускают громкие премьеры, а свою любовь выражают покупкой билетов на сеансы и участием в многочисленных голосованиях. Не так давно фанаты определили, кто из артистов преуспел больше всего за прошедший год.

На первом месте, по данным ВЦИОМ, оказался Константин Хабенский. За артиста проголосовали 12% россиян. На втором и третьем местах расположились Сергей Безруков и Владимир Машков. Кроме этого, публика оценила таланты Сергея Бурунова и Александра Петрова.

Актрисой года была признана звезда «Вызова» Юлия Пересильд. Именно она, как посчитали 11% респондентов, заслужила первой строчки рейтинга. На втором месте оказалась Светлана Ходченкова, а замыкает тройку лидеров Екатерина Гусева, которую в этом году публика видела в жизнеутверждающей комедии «Я хочу! Я буду!». Также зрители отметили успехи Любови Аксеновой и Ирины Пеговой. А лидер прошлого года — Елизавета Боярская — потеряла сразу несколько пунктов в новом голосовании.