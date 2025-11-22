Не только Гоша из «Москва слезам не верит»: вспомните по кадрам 7 фильмов с участием Алексея Баталова (тест)

Актер родился 20 ноября, так что это повод почтить его память.

20 ноября отмечается день рождения Алексея Баталова – одного из самых любимых и узнаваемых актеров советского кинематографа. Для миллионов зрителей он навсегда остался Гошей из культовой мелодрамы «Москва слезам не верит».

Однако его фильмография гораздо шире и включает в себя множество разноплановых персонажей. В честь памятной даты мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с различными амплуа актера.

Сможете ли вы узнать по кадру семь картин с участием Алексея Баталова? Пройдите наш тест и вспомните яркие роли этого выдающегося артиста. Желаем удачи!

