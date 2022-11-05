Не только Гарри: что известно о тайном брате Кристины Орбакайте

Кристину Орбакайте Алла Пугачева родила от литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса. После развода с Примадонной Орбакас горевал недолго – и женился на молодой цирковой артистке по имени Марина, которая в 1985 году подарила ему сына Фабиана.

По словам Миколаса, его сын не спешит жениться и обзаводиться детьми. Мужчина работает в логистической фирме, занимаясь компьютерами, и живет со своей девушкой.

Орбакаса-старшего очень расстраивает, что Фабиан не радует его внуками. Со своей дочерью Кристиной и ее детьми Миколас Орбакас также видится нечасто и ценит каждую встречу со звездной наследницей и внуками – Никитой, Дени и Клавдией.