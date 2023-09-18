Не только фамилия с «изюминкой»: как звучит настоящее имя Рыжего из «Иванушек»

Поклонники группы «Иванушки International» давно в курсе, что одного из участников коллектива зовут Андрей Григорьев-Апполонов. Фамилию певца так сложно выговорить, что его куда чаще зовут Рыженьким из «Иванушек», а не по имени. Но это еще не все — отчество у артиста еще необычнее.

Бессменного вокалиста популярной группы по документам зовут Андрей Генрихович Григорьев-Апполонов. Обладатель столь благородного имени Генрих Святославович вовсе не голубых кровей. Мужчина работал простым хирургом в одной из сочинских поликлиник. К творческой профессии имела отношение мать артиста: Маргарита Андреевна служила в театре администратором.

По легенде, которая передается внутри семьи, предком певца был знаменитый поэт Аполлон Александрович Григорьев. Часто внебрачным детям давали фамилии по имени отца. Именно так прапрапрадед артиста мог получить звучную фамилию Григорьев-Апполонов.