24 августа 2025 21:30
Поклонники книг даже не сомневаются, хоть теория и трещит по швам.

Фанаты «Игры престолов» и «Песни Льда и Пламени» давно научились выстраивать целые теории на мельчайших деталях текстов Джорджа Мартина. Некоторые гипотезы со временем подтверждались, другие же так и остались фанатскими головоломками. Среди них есть одна особенно смелая: Манс Налетчик, Король-за-Стеной, — на самом деле Рейгар Таргариен.

Красно-черный плащ и «цвета драконов»

Манс начинал как брат Ночного дозора. Но после ранений за Стеной его выходила дикая женщина, заштопав плащ красным шелком из Ассхаи. Получился плащ черно-красных цветов — точь-в-точь как у дома Таргариенов. Командование потребовало сменить его на строгий черный, но Манс отказался и дезертировал.

Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно

Для сторонников теории — символично: настоящий дракон не отказывается от родовых цветов.

Музыкант, как и Рейгар

Еще одно совпадение — оба умели пленять слушателей музыкой. Первую песню, которую слышит Джон от Манса, — «Жена дорнийца». Многие считают ее намеком на брак Рейгара с Элией Мартелл. Позже строки песни меняются: «вкусил дочь северянина» — отсылка к Лианне Старк. Совпадение или слишком прозрачная подсказка?

Баэль Бард и Абель

Мартин явно любит зеркала и параллели. В северных легендах есть певец Баэль, похитивший дочь Старка. Манс, замаскированный под певца Абеля, проникает в Винтерфелл, чтобы спасти девушку, которую он принимает за Арью Старк. Игра слов «Баэль» — «Абель» заставила фанатов снова вспомнить о Рейгаре и Лианне.

Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно

Но работает ли теория?

Скажем так, у нее хватает слабых мест. Во-первых, внешность: Манс темноволосый и кареглазый, а Рейгар был классическим сереброволосым Таргариеном. Во-вторых, слишком трудно поверить, что наследный принц после поражения при Трезубце мог вдруг «воскреснуть» и уйти в Ночной дозор.

Большинство указывает на другое: Манс — это скорее отражение Джона Сноу, его возможное будущее. Оба нарушают присягу дозору ради высшей цели, оба собирают под своим знаменем тех, кто обычно враждует.

Красивый фанатский миф

В итоге теория о «Манс-Таргариене» звучит больше как увлекательная игра внимательных читателей. Но именно такие теории и делают вселенную Мартина такой живой: даже второстепенные герои способны «притвориться драконами» и породить десятки обсуждений.

Ранее мы писали: Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
