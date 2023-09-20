Не только Добронравов: этого мужчину Пахмутова боготворила и обожала всю жизнь

Брак Александры Пахмутовой с Николаем Добронравовым принято считать образцовым. Еще бы, пара прожила вместе 67 лет, это был крепкий семейный и творческий союз. Автор песен неоднократно говорила об огромной любви к супругу.

Однако мало кто знает, что в ее сердце нашлось место и еще одному мужчине. Александра Пахмутова была горячо привязана к золотому голосу СССР Муслиму Магомаеву. И она, и Николай Добронравов любили исполнителя, как родного, и проводили с его семьей много времени. Они ходили друг к другу в гости и даже ездили в совместные отпуска. Тепло приняла Пахмутова и жену Магомаева Тамару Синявскую.

Однажды певец поссорился с супругой, что заставило композитора очень переживать за их союз. Волнение было таким сильным, что Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали для них песню "Ты — моя мелодия", ставшую впоследствии хитом.