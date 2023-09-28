Не только дети от Прилучного: Муцениеце рассекретила внешность особенной дочери

Агата Муцениеце успевает везде и всюду. Актриса активно работает и воспитывает двоих детей от бывшего мужа Павла Прилучного — сына Тимофея и дочь Мию. Но теперь у нее появился еще один ребенок, особенный.

В настоящее время знаменитость снимается в ленте под названием «Тур с Иванушками». В картине, выход которой запланирован на март следующего года, у артистки главная роль. Она воплотила одну из трех подружек, отправившихся вслед за солистами любимой группы. Вместе с ней в авантюру ввязалась 15-летняя дочь Юля, которую сыграла Александрина Олексюк.

В своих социальных сетях экс-супруга «мажора» рассекретила внешность необычной наследницы.

«Моя кинодочь прекрасна так же, как дорога в Туапсе», — подписала она видео с участием юной звезды.

На публику Олексюк произвела большое впечатление.