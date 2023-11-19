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Не только Дед Мороз: вы точно не слышали об этих русских снежных старцах

19 ноября 2023 15:15
Не только Дед Мороз: вы точно не слышали об этих русских снежных старцах

В каждой республике есть свой волшебник.

В канун Нового года любой российский ребенок ждет появления Деда Мороза. Известно, что подобная фигура есть в культуре многих народов. В США старца зовут Санта Клаус, а во Франции — Пер Ноэль. Существуют свои аналоги сказочного героя и у различных народов России.

В Карелии волшебнику дали имя Талвиукко: он обитает среди прозрачных озер, древних скал и ездит на упряжке с собаками хаски. Татарского Деда Мороза кличут Кыш Бабай, а вместо Снегурочки у него дочка Кар Кызы. В Удмуртии можно встретить Тол Бабая, живущего в деревенской избе в селе Шаркан.

Нетрудно догадаться, что Ямал Ири живет на территории Ямала. Согласно легенде, старец родился вместе с тундрой. В Якутии верят, что именно Чысхаан передает холод Деду Морозу, который он везет в европейскую часть России. А в Бурятии Сагаан Убугун отвечает за наступление нового года, благополучия и мира.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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