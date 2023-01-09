Не только Дед Мороз и Санта-Клаус: почему все забыли о других зимних волшебниках

Новый год и Рождество невозможно представить без добродушного дедушки, щедро раздающего детям подарки. Если Санта-Клауса и Деда Мороза у нас знают все, то про их иностранных собратьев почему-то все забыли.

Например, в Беларуси сказочного персонажа зовут Зюзя. Он живет в собственном поместье Дзед Мароз в Беловежской пуще. Как и полагается, дедушка дарит малышам подарки каждый Новый год.

У французских детей свой символ Рождества, точнее, их два — братья Пэр Ноэль и Пэр Фуэтар. Первый считается добрым волшебником, который на своем ослике развозит подарки послушным ребятам. А вот Пэр Фуэтар — его противоположность. Он приходит в жилые дома и начинает гонять непослушных ребят веником.

«Китайский Дед Мороз» Шань Дань Лаожен уникален в своем роде. Он не только раздает конфеты и сладости детям на праздник. Волшебник считается мудрецом, который ко всему прочему владеет навыками айкидо.

Легендарный Йоулупукки — символ финского праздника. В канун Рождества волшебный дедушка раздает подарки детям и взрослым. А помогают ему во всем верные гномы.

Санта Христиан, пожалуй, является самым экзотичным новогодним символом. Это африканская версия Деда Мороза. Он живет на вершине горы Килиманджаро в своем снежном доме. Спускается Санта Христиан лишь раз в год — в праздничную ночь.