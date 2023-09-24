Не только Баба Яга и Кащей: ахнете, увидев роль, которая должна была спасти Милляра

Говорят, что многие актеры мечтают сыграть Ромео и Гамлета. У каждого артиста своя судьба: кому-то повезло сыграть множество драматических и сложных ролей, а кто-то застрял в комедийном амплуа.

Георгия Милляра любили все советские дети. Актер воплотил на экране множество ярких образов: Баба-Яга в «Василисе Прекрасной» и «Морозко», Кащей Бессмертный в одноименном фильме, Шут в «Новых похождениях Кота в сапогах», Квак в «Марье-искуснице», Черт в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и другие.

Мало кто знает, что Милляр пробовал себя и в драме. В киноэпопее Сергея Бондарчука «Война и мир» он сыграл роль пленного француза Мореля. Артист проникновенно спел песню на фоне разгрома армии Наполеона. К сожалению, в фильмографии артиста было не так много подобных ролей, и Георгий Милляр не смог показать зрителям всю глубину своего таланта, вернувшись к привычному сказочному жанру.