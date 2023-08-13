Не только армянин: что Киркоров скрывал о своем происхождении
Музыкант не совсем честен с поклонниками.
Филипп Киркоров никогда не скрывал, что детство провел в Болгарии, а его отец Бедрос Киркоров по происхождению армянин. На самом же деле родословная артиста намного обширнее, чем он рассказывает публике.
Как оказалось, мать артиста Виктория Лихачева-Манион происходила из еврейского рода. А ее мама Лидия была прославленной цирковой артисткой и имела также цыганские корни. Таким образом, в музыканте течет не только кавказская кровь, но и еврейская и даже цыганская.
Однако Киркоров не стремится рассказывать о своей семье. Артист не раз признавался, что не может открыть публике всю правду и даже назвать себя армянином, ведь долгие годы утверждал, что он болгарин. И поэтому вынужден скрывать свою родословную.
«Не могу сейчас сказать, что я армянин. Потому что долгие годы говорил, что болгарин. Что люди скажут?» — рассуждал в одном из интервью музыкант.