Не только армянин: что Киркоров скрывал о своем происхождении

Филипп Киркоров никогда не скрывал, что детство провел в Болгарии, а его отец Бедрос Киркоров по происхождению армянин. На самом же деле родословная артиста намного обширнее, чем он рассказывает публике.

Как оказалось, мать артиста Виктория Лихачева-Манион происходила из еврейского рода. А ее мама Лидия была прославленной цирковой артисткой и имела также цыганские корни. Таким образом, в музыканте течет не только кавказская кровь, но и еврейская и даже цыганская.

Однако Киркоров не стремится рассказывать о своей семье. Артист не раз признавался, что не может открыть публике всю правду и даже назвать себя армянином, ведь долгие годы утверждал, что он болгарин. И поэтому вынужден скрывать свою родословную.