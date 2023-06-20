Не только Алла-Виктория: обомлеете, увидев редкое фото Киркорова с дочерью от известной певицы

Филипп Киркоров не скрывает, что уделяет своим детям, Алле-Виктории и Мартину, все свободное время. Артист проводит с ними каждые каникулы и даже берет на съемки, рассказывая все секреты своей профессии. При этом, как оказалось, воспитывает он не только двух своих детей.

Так, в 2011 году музыкант стал крестным отцом дочери Ани Лорак Софии. С того времени артист не оставляет девочку без внимания и даже берет ее на семейные каникулы, стараясь окружить ребенка заботой.

Как отмечает Киркоров, с появлением Софии его жизнь заметно изменилась. Забота о девочке сделала его по-настоящему счастливым, и он не упускает возможности пообщаться с ней. Также и его дети также смогли найти язык с названой сестрой и давно стали близкими друзьями.