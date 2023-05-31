Не то сын, не то дочь: внешний вид наследника Децла вызывает вопросы (фото)

Совсем недавно вся Россия пела «Вечеринку у Децла дома», поэтому сложно поверить в то, что сын культового рэпера уже окончил школу. На линейку по случаю последнего звонка Децл-младший пришел в компании матери Юлии Киселевой.

Наследник музыканта, как и в свое время отец, отрастил длинные волосы, но от дредов отказался. Правда, на этом внешние сходства папы и сына заканчиваются. Сын покойного Децла — это крайне непубличный человек.

Он не ищет громкой славы, не участвует в скандальных шоу и не дает интервью. Правда, Антоний тоже отчаянно увлечен музыкой, у него даже есть творческий псевдоним Juzeppe Junior.

Какое-то время у начинающего музыканта даже был продюсер. И не кто попало, а родной дед Александр Толмацкий. Однако в бизнесе нет места кровным узам. Не увидев в юном внуке потенциала, Толмацкий без сожаления отказался от «убыточного проекта».

Сейчас у Антония из рук вон плохие отношения с дедушкой, и этим он тоже слегка похож на отца. Правда, внешних сходств, кроме волос, с Децлом у наследника нет. Внешне юноша даже слегка похож на девушку, в отличие от папы, который всегда выглядел как заядлый сорванец.