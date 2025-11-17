Не то пальто: перезапуск «Голого пистолета» собрал $102 млн и 88% на RT — но автор оригинала от него плюется

Перезапуск «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон оказался куда успешнее, чем ожидали даже оптимисты: 88% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, отличные кассовые сборы — свыше 102 млн долларов при бюджете 42 млн. И уже идут обсуждения возможного сиквела.

Зрители в восторге, критики довольны, а хрипловатый голос Нисона действительно идеально лег на фирменную безэмоциональную манеру Фрэнка Дребина. Но есть один человек, которому новый фильм категорически не зашел. Это тот, кто лучше всех знает, почему сработала оригинальная формула.

Автору культовой комедии не зашло

Дэвид Цукер, режиссер классического «Голого пистолета», посмотрел обновленную версию и заявляет: создатели промахнулись. По словам постановщика, он, его брат Джерри и соавтор Джим Абрахамс полвека назад создали собственный стиль пародийной комедии. Здесь абсурдность сочетается с абсолютной серьезностью персонажей.

И, как утверждает Цукер, внешне этот стиль кажется простым, но воспроизвести его почти невозможно. Особенно плохо получается, когда их фирменный подход пытаются бездумно копировать.

Люди начали это копировать, вроде Сета МакФарлейна с новым "Голым пистолетом". Он совсем промахнулся.

МакФарлейн, напомним, был ведущим продюсером перезапуска и участвовал в написании сценария. Режиссером выступил Акива Шаффер (он же снимал серии «Бруклина 9-9»). Основатель жанра считает, что команда не поняла главного: как именно должен работать юмор Дребина.

И это любопытный момент: новая версия действительно ощущается современнее, динамичнее и в целом воспринимается иначе. Старый стиль Цукера и Абрахамса, несомненно, стал родителем жанра. И у него миллионы фанатов по всему миру. Вот только у нового проекта тоже появились почитатели, так что спорить и выбирать бесполезно.

Единственное, чего нет у перезапуска, — благословения создателя. Но, может, оно ему и не нужно.

