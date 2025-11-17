Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не то пальто: перезапуск «Голого пистолета» собрал $102 млн и 88% на RT — но автор оригинала от него плюется

Не то пальто: перезапуск «Голого пистолета» собрал $102 млн и 88% на RT — но автор оригинала от него плюется

17 ноября 2025 14:44
Не то пальто: перезапуск «Голого пистолета» собрал $102 млн и 88% на RT — но автор оригинала от него плюется

Абсолютный промах мимо жанра, по его мнению.

Перезапуск «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон оказался куда успешнее, чем ожидали даже оптимисты: 88% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, отличные кассовые сборы — свыше 102 млн долларов при бюджете 42 млн. И уже идут обсуждения возможного сиквела.

Зрители в восторге, критики довольны, а хрипловатый голос Нисона действительно идеально лег на фирменную безэмоциональную манеру Фрэнка Дребина. Но есть один человек, которому новый фильм категорически не зашел. Это тот, кто лучше всех знает, почему сработала оригинальная формула.

Автору культовой комедии не зашло

Дэвид Цукер, режиссер классического «Голого пистолета», посмотрел обновленную версию и заявляет: создатели промахнулись. По словам постановщика, он, его брат Джерри и соавтор Джим Абрахамс полвека назад создали собственный стиль пародийной комедии. Здесь абсурдность сочетается с абсолютной серьезностью персонажей.

И, как утверждает Цукер, внешне этот стиль кажется простым, но воспроизвести его почти невозможно. Особенно плохо получается, когда их фирменный подход пытаются бездумно копировать.

Люди начали это копировать, вроде Сета МакФарлейна с новым "Голым пистолетом". Он совсем промахнулся.

Не то пальто: перезапуск «Голого пистолета» собрал $102 млн и 88% на RT — но автор оригинала от него плюется

МакФарлейн, напомним, был ведущим продюсером перезапуска и участвовал в написании сценария. Режиссером выступил Акива Шаффер (он же снимал серии «Бруклина 9-9»). Основатель жанра считает, что команда не поняла главного: как именно должен работать юмор Дребина.

И это любопытный момент: новая версия действительно ощущается современнее, динамичнее и в целом воспринимается иначе. Старый стиль Цукера и Абрахамса, несомненно, стал родителем жанра. И у него миллионы фанатов по всему миру. Вот только у нового проекта тоже появились почитатели, так что спорить и выбирать бесполезно.

Единственное, чего нет у перезапуска, — благословения создателя. Но, может, оно ему и не нужно.

Ранее мы писали: Жанр не любит, но «это другое»: ДиКаприо выбрал любимый фильм у Нолана — и внезапно это не «Начало» и не «Интерстеллар»

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм Читать дальше 12 декабря 2025
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной» «Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной» Читать дальше 12 декабря 2025
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены Читать дальше 12 декабря 2025
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп Читать дальше 12 декабря 2025
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл» Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл» Читать дальше 12 декабря 2025
Когда «Аватар: Пламя и пепел» выйдет в России? Зрителям придется поспешить – посмотреть на новогодних каникулах не получится Когда «Аватар: Пламя и пепел» выйдет в России? Зрителям придется поспешить – посмотреть на новогодних каникулах не получится Читать дальше 12 декабря 2025
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет Читать дальше 12 декабря 2025
Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика Читать дальше 12 декабря 2025
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип «Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип Читать дальше 12 декабря 2025
19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном 19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше