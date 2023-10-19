Не то, чем кажется на первый взгляд: на тайный смысл «Незнайки» не обращали внимания

Сказочный роман Николая Носова «Незнайка на Луне» вышел в свет в шестидесятые годы. При первом прочтении он может показаться обычной детской сказкой, где добрые главные герои спасают страдающих от угнетения собратьев, а затем возвращаются домой. Но если задуматься, смысл произведения окажется намного глубже.

На самом деле Носов в весьма необычной форме написал практически учебник по экономике с позиции советского человека. Сказка говорит о товарно-денежных отношениях, частном бизнесе, прессе и рекламе, а также раскрывает недостатки общества потребления, которое ярко изображено на Острове Дураков. Об этом пишет Дзен-канал «Алый цвет».

Конечно, стоит помнить, что 60-е в СССР были временем надежд и идеалов. Гагарин уже отправился в космос, Олимпиада была еще впереди. Поэтому Цветочный город, который изображал утрированный социализм, выглядел таким светлым, радостным и даже немного приторным. А капиталисты с Луны, конечно же, стали воплощением всех возможных пороков.