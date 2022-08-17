Не то, чем казалось: правду о связи Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской раскрыл друг

Брак Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской в свое время наделал немало шума. Мало кто верил в искренность чувств молоденькой пианистки, которую подозревали в преследовании своих корыстных целей. Сколько бы та ни оправдывалась во время всевозможных ток-шоу, добиться благосклонности публики ей так и не удалось.

Однако теперь правду о связи Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской раскрыл друг покойного режиссера Николай Разгуляев. Бизнесмен признался, что история пианистки и актера — это история о настоящей любви. Оказалось, что он жил по соседству с оскандалившейся парой и своими глазами видел, как строились их отношения.