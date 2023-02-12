Не такую супругу вы ожидали увидеть у звезды Голливуда: на ком женился Эрик Робертс

Несмотря на то, что намного раньше, чем Джулия Робертс, на экранах появился ее брат Эрик, для многих он стал лишь «родственником звезды». Актер не скрывал, что его раздражает такое положение дел, но исправить это он уже не в силах. Зато Эрик оказался по-настоящему счастлив в семье, правда, долгожданную гармонию он обрел только во втором браке. Его первый союз с актрисой Сэнди Деннис в 1980-е годы был не очень удачным. За разводом последовал скоротечный роман с Келли Каннингэм, плодом которого стала дочь Эмма.

А в начале 1990-х Робертс женился на Элизе Герретт. В прошлом она была кастинг-директором и изредка сама снималась в лентах. Но после замужества стала менеджером Эрика. Пара вместе уже больше 20 лет, но до сих пор выбор актера удивляет многих его поклонников. Пользователи Сети обращают внимание, что на снимках Элиза не выглядит как типичная жена голливудской звезды. Женщина похожа на обычную домохозяйку, не прибегает к пластике или филлерам и отказывается закрашивать заметную седину. Но судя по тому, как на красных дорожках Робертс нежно прижимает к себе супругу, он по-настоящему ее любит.