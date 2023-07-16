Не такой, как все: Лазарев озвучил удивительную правду о сыне

Музыкант и сам не ожидал такого расклада.

Сергей Лазарев успевает и карьеру строить, и детей воспитывать. Внимательное отношение к наследникам дает свои плоды. Певец уже может гордиться сыном Никитой, который сильно отличается от своих сверстников.

В восемь лет мальчик умеет то, что не под силу даже многим взрослым. Шокирующую правду о своем необычном ребенке Лазарев раскрыл в социальных сетях. Артист записал совместное видео с Никитой, признавшись, что тот не перестает его удивлять.

В кадрах ролика сын Лазарева похвастался тем, что разработал собственную игру.

Отец был поражен таким талантам своего ребенка и сразу поинтересовался, где же он научился такому.

Оказалось, что Никита берет уроки по программированию и делает большие успехи. С одной стороны, это радует поклонников, а с другой — огорчает. Ведь шансов на то, что звездный наследник пойдет по стопам отца, остается все меньше.