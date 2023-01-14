Не такой, как на экране: вы ахнете, увидев профессора Грюма в обычной жизни

В реальной жизни он приятнее, чем в мире магии.

Аластор Грюм напугал юных зрителей «Гарри Поттера» ничуть не меньше главного злодея всех магов. Это говорит об удивительном таланте актера, исполнившего роль мракоборца.

В фильмографии Брендона Глисона есть множество популярных и всеми любимых картин. Он сыграл шотландского рыцаря в фильме «Храброе сердце», героя Менелая в «Трое», наемного убийцу из «Залечь на дно в Брюгге» и священника в «Голгофе». Это далеко не все культовые произведения, в которых снялся актер, но различие персонажей поражает и вызывает восхищение.

Вдали от кинокамер артист выглядит очень доброжелательным и жизнерадостным человеком.

Даже преданный фанат «Гарри Поттера» не сразу сможет распознать в этом приятном мужчине хмурого профессора. Брендон способен одной своей лучезарной улыбкой расположить к себе любого человека.