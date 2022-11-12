Не такой ее представляли: вы ахнете, увидев, как выглядит девушка, озвучившая Машу в популярном мультфильме

Российский мультсериал «Маша и Медведь» популярен во всем мире. Обаяние мультфильма построено на образе шаловливой Маши, голос которой подарила актриса озвучки Алина Кукушкина.

Часто юных героев озвучивают уже взрослые актеры, но Алина начала работу над мультфильмом в возрасте семи лет. Увидев маленькую Алину, режиссер картины понял, что она и есть та самая Маша.

В прошлом году Алина Кукушкина оставила «Машу и Медведя» и сконцентрировалась на работе режиссера озвучивания.

Также Алина подарила свой голос Агнес из «Гадкий я», ее можно услышать в мультфильмах «Жираф» и «Норм и несокрушимые». Сейчас девушке 21 год, и она учится на специалиста области рекламы и PR.