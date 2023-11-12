Не таким его представляли: как выглядел актер, который озвучил попугая в фильме о Мэри Поппинс

Ни за что не догадаетесь, чей этот голос.

Картина «Мэри Поппинс, до свидания» вышла на экраны в 1983 году. С тех пор на мюзикле выросло не одно поколение детей. Успеху фильма поспособствовал яркий актерский состав: Наталья Андрейченко, Лариса Удовиченко, Олег Табаков, Ирина Скобцева и другие. Даже на озвучку попугая пригласили суперзвезду.

Сэр Томас играет небольшую роль в сюжете, но многие запомнили этого забавного говоруна. Главная героиня рассказывает детям, что птичка была вождем племени попугаев в Нижнем Какаду. Мало кто знал, но к озвучке необычного персонажа привлекли самого Георгия Милляра, знаменитую Бабу-Ягу.

Сказочный киноактер поработал за кадром во многих фильмах и мультфильмах. «Конек-Горбунок», «Царевна-лягушка», «Чиполлино» — это лишь немногие более чем из 30 произведений, в которых звучит голос Милляра. Впрочем, сам артист редко афишировал этот факт в силу природной скромности.