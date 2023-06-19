Не такие уж друзья: главная странность «Офицеров» стала очевидной только спустя годы

Фильм «Офицеры» Владимира Рогова обожали все в СССР. У ленты не было, кажется, ни одного негативного отзыва. А цитаты из кино ушли в народ, и мы, сами того не замечая, произносим их спустя больше чем полвека. Однако одну странность и нестыковку в трогательной картине не заметили даже самые внимательные зрители. И вот в чем она состояла.

Главные герои «Офицеров» по сюжету являются лучшими друзьями. Но вот один из них Иван нежно любит супругу Петра Любу. Причем это не просто влюбленность и увлечение. Это глубокие чувства, которые он пронес с собой через всю жизнь. Как же вышло так, что лучшие друзья не знают, «кто чем дышит», не знают истинных чувств и мыслей друг друга? Более того, все 10 лет в разлуке по сюжету ни Иван, ни Трофимовы не интересуются судьбой друг друга. При этом в начале картины Иван называет Любу и Петра своей единственной семьей.

Эту странную нестыковку заметили в Дзен-канале «Я буду честно». По мнению автора, такое положение дел выбивается из общей сюжетной линии о лучших друзьях. Ведь люди, которые способны вычеркнуть друг друга из жизни на 10 лет, такими точно не являются.