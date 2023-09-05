Не такая уж стерва: зачем на самом деле Раиса Захаровна связалась с Кузякиным

Драма Владимира Меньшова «Любовь и голуби» считается классикой кино. Фильм вышел на экраны в далеком 1985 году и до сих пор любим миллионами зрителей. Однако современные психологи считают, что молодежи не стоит подражать героям фильма. И дело не только в адюльтере.

Принято считать, что Раиса Захаровна в исполнении блестящей Людмилы Гурченко — это стерва и роковая женщина, которая уводит бедного Кузякина из семьи. Но образ героини куда сложнее и глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Красивая и эффектная женщина не просто так бросается в объятия женатого деревенского мужчины. Раиса, как и Надежда Кузякина, нуждается в крепком плече и готова мириться со многим ради любви. Однако планы одинокой и несчастной женщины терпят крах, и курортный роман оборачивается для нее скандалом и разрывом отношений, как рассуждает Life .