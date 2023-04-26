Не такая уж скромница: не угадаете, в каком фильме снималась набожная жена Охлобыстина

Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова стали мужем и женой в 1995 году. Супруги известны как одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, а Оксана все свои силы посвящает домашнему быту и воспитанию шестерых детей. Однако до встречи с артистом она была совершенно другим человеком.

Дело в том, что актерскую карьеру Арбузова начала еще в юности. Ее первой ролью стала драма «Катенька», а следующим проектом — фильм «Наваждение». Однако всероссийскую славу ей принесла остросюжетная картина «Авария — дочь мента», где она исполнила главную роль. Героиня Арбузовой отличалась дерзким поведением, а весь фильм взбудоражил зрителей по всей стране.

После съемок в картине Михаила Туманишвили Оксану начали узнавать на улицах. Зрители хотели взять у нее автограф и мечтали с ней познакомиться. И подобная слава заметно сказалась на характере артистки, которая, по ее собственным словам, уже не могла справиться с внутренней злобой и гордыней.

Ситуация изменилась только тогда, когда Арбузова встретила своего будущего мужа. Она сразу поняла, что именно с Охлобыстиным обретет настоящее счастье, и полностью изменила жизнь.