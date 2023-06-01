Не такая уж хорошая: «девочка Лида» увела мужа у советской красавицы

Самой знаковой ролью в карьере Натальи Селезневой стала «хорошая девушка» Лида в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Однако в реальности актриса оказалась не такой уж и правильной, какой предстала на экране.

Когда Наталье Игоревне было 23 года, она закрутила роман с женатым человеком. Им был актер Владимир Андреев. Селезневу не смутил ни его статус, ни разница в возрасте в 15 лет. Молодую актрису ненавидели и осуждали коллеги, ее обвиняли в том, что она рушит семью и разбивает жизнь другой женщины.

Избранницей Владимира Алексеевича на тот момент была яркая красавица Наталья Архангельская, сыгравшая Дуняшу в «Тихом Доне» 1957 года.

Но Селезнева и Андреев не обращали на склоки никакого внимания. В итоге артист бросил супругу и ушел к юной возлюбленной. Наталья Игоревна была счастлива, но все же считала свой поступок грехом. По ее словам, за это жизнь ее наказала болезнью щитовидки.

Несмотря на это, Селезнева и Андреев прожили вместе до самой смерти актера. Они воспитали сына Егора, у которого сегодня своя большая семья.