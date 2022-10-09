Не такая как все: внешность второй жены Хабенского вызывает восхищение

В 2008 году Константин Хабенский потерял свою любимую жену Анастасию – 33-летняя женщина умерла от опухоли головного мозга. Годовалый сын Хабенского остался сиротой. Актер еще долго пытался справиться с горем, но залечить раны ему помогла вторая супруга – Ольга Литвинова.

Артисты вместе играли на сцене МХТ имени Чехова. Поначалу Ольга и Константин общались лишь как коллеги, однако в начале 2010-х между актерами вспыхнул роман. В 2013 году Константин Хабенский и Ольга Литвинова поженились. У пары родилось двое совместных детей – дочери Александра и Вера.

Сейчас Ольга Литвинова играет в театре и снимается в кино – она засветилась в таких картинах, как «Двойная пропажа», «Жить дальше», «Безопасность» и «Экипаж». Все свободное время Ольга посвящает семье. Актриса отличается естественной красотой – и в свои 41 ни разу не ложилась под нож пластического хирурга.