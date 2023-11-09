Не такая, как все: Лютаева из «Гардемаринов» выболтала правду о тайной внучке

Агния Дитковските и ресторатор Богдан Панченко стали родителями осенью 2021 года. Наследница Татьяны Лютаевой старалась держать своего ребенка в тайне и целых два года даже не раскрывала его имени. Однако не так давно подробности жизни двухлетней внучки звезды «Гардемаринов» стали известны.

Как рассказала Лютаева в своем блоге, ее дочь стала мамой девочки, которую назвали Аура. Необычное имя родители взяли из греческих мифов, а переводится оно как «дыхание» или «воздух». Ребенок появился на свет в начале ноября, и не так давно малышка встретила двухлетие в окружении семьи.

«Любимая Аура, с днем рождения! Расти здоровой и счастливой в мирном мире», — пишет артистка.

Звезда советского экрана также поделилась и снимком, сделанным на празднике. Но на нем видны лишь шарики и букеты цветов, но не сама именинница или ее счастливые родители.