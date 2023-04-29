Не такая, как в «телевизоре»: Юлию Барановскую без грима не узнать (фото)

Юлия Барановская — одна из самых ярких телеведущих на отечественном ТВ. Звезде экрана не приходится жаловаться на недостаток внимания со стороны поклонников. Те внимательно следят за жизнью знаменитости и охотно обсуждают каждую ее публикацию в социальных сетях.

Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина не скупится на честные снимки, на которых готова показаться без косметики. В своем Telegram-канале Барановская оставила новый пост, который удивил интернет-пользователей. Перед камерой ведущая шоу «Мужское/Женское» позировала вместе со своими тремя детьми. Фолловеры отметили, что без грима знаменитость совсем не такая, как в «телевизоре».

По мнению многих, без яркого макияжа звезда выглядит гораздо моложе.