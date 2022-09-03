Не так просто, как кажется: угадайте столицу государства по картинке

В представлении большинства людей столица - это густонаселенный мегаполис, раскинувшийся на огромном пространстве. Однако в мире есть и такие столицы, которые располагаются на удивительно маленькой территории. Лидирует в рейтинге мини-столиц Мале (Мальдивские острова). Несмотря на то, что располагается она аж на четырех островах, ее можно назвать поистине крошечной. На каждом из островков располагается какой-то значимый объект: на одном острове размещен аэропорт, на другом - тюрьма, на третьем - птицефабрика, и, наконец, на четвертом - склад горючего. Обитатели Мале живут в тесноте, да не в обиде - 130 тысяч человек, населяющих острова, расположились в небольшим одноэтажных домиках. Среди жителей немало приезжих и иностранцев, кроме того, здесь всегда хватает туристов. Как нетрудно догадаться, большим количеством инфраструктуры столица Мальдив похвастаться не может, зато здесь очень красивые зеленые парки - идеальное место для пеших прогулок.

Наш тест тоже посвящен столицам - только не мировым, а европейским. Проверьте свои познания в географии - сможете ли вы угадать названия столиц по одному-единственному фото?