Не так прост: детали, которые раскрывают истинную личность Горбункова из «Бриллиантовой руки»

В комедии Леонида Гайдая Юрий Никулин талантливо воплотил главного героя, обычного советского гражданина, который внезапно оказывался втянут в дела контрабандистов и расследование милиции. Семен Горбунков в его исполнении оказался доверчивым, дружелюбным и очень наивным.

Однако в Сети полагают, что персонаж был не так прост, как кажется. В его образе нашлись любопытные детали, которые могут раскрыть истинную личность.

Так, например, рядовой советский труженик был одет в соответствии с последней модой. На экране он появлялся в стильном сером костюме, явно импортном, с белой рубашкой и галстуком. Персонаж не уступал в эффектности своему криминальному другу Гоше Козодоеву.

Кроме того, вопросы нашлись и к обстановке жилища Горбункова. Если внимательно посмотреть на интерьер комнаты, то можно заметить достаточно модный для конца 1960-х телевизор «Старт-3». На полу был положен дорогой лакированный паркет, а у стены стоял ореховый сервант.

Современной была и остальная мебель в квартире — стулья, мягкие кресла, детские кровати. И далеко не все советские граждане могли в те годы отделать фартук кухни и ванную комнату дорогой белой плиткой, как пишет Дзен-канал «Этобаза».