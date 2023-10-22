Не так многие себе представляли дружбу Добронравова и Васильева: даже настоящие сваты так не ссорятся

Анатолий Васильев и Федор Добронравов были главными звездами сериала «Сваты». Дедушка Ваня и дедушка Юра в их исполнении очаровали зрителей. Именно этому дуэту во многом проект был обязан своей популярностью. Но после четвертого сезона Васильев внезапно покинул проект.

Многие были уверены, что причина кроется в конфликте между артистами. Масла в огонь подливали резкие слова Анатолия Александровича. Он критиковал сериал за низкий юмор и высказывал недовольство поведением Добронравова в кадре.

По мнению артиста, в сериале нужны были драматические моменты, а в сложных ситуациях его партнерам по площадке не следовало балагурить.

Сам Добронравов конфликт отрицает. Актер заявил изданию «СтарХит», что люди придумывают какие-то страсти от безделья, а Васильев просто ушел из сериала ради более интересного проекта.